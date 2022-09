Kick-off für Talente Open Stage: Jetzt anmelden!

Talente Open Stage: Zum bereits 21. Mal geht Vorarlbergs legendäre Nachwuchsmusik-Plattform im Conrad Sohm im November in die nächste Runde – präsentiert von VOL.AT.

Jetzt bis Ende September anmelden!

Ab sofort können sich alle Bands und Solisten aller Stilrichtungen der Popularmusik per E-Mail an talente@conradsohm.com anmelden. Von Mundart, Singer/Songwriter, Pop bis Hip Hop und Metal – Vielfalt ist Trumpf. Außerdem werden DJs (aus elektronischen, clubtauglichen Genres) gesucht, die den Kult-Club in seinen frisch überholten Grundfesten erschüttern wollen. Und Vorarlberger Veranstalter wie beispielsweise das Szene Openair werfen bei der Open Stage bekanntlich ein Auge auf die zahlreichen Acts, um sie dann vielleicht sogar auf die ganz große Festival-Bühne zu holen. Natürlich wird es auch wieder tolle Preise geben, so viel sei verraten.