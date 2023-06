KI aus Linz entdeckte viele potenzielle Covid-19-Wirkstoffe

Zu Beginn der Covid-Pandemie ging ein Aufruf an Forschungsgruppen, ihre Künstliche Intelligenz(KI)-Systeme auf mögliche Wirkstoffe anzusetzen. Weltweit durchforsteten 31 Teams daraufhin Milliarden potenziell hilfreiche Moleküle. Mittlerweile ist aus dem ursprünglichen Wettbewerb eine gemeinsame Publikation geworden. Eine gute Erfolgsquote bei der Suche erzielten Linzer Forscher. Aus der Initiative könne man viel für künftige Pandemien lernen, so ein Beteiligter zur APA.

Die noch nicht von Fachkollegen überprüfte Arbeit der weitverzweigten Teams ist auf dem Preprint-Server "ChemRxiv" erschienen und basiert auf der "Billion molecules against Covid-19 challenge", so der Erstautor der Publikation, Johannes Schimunek, vom Institut für Machine Learning der Universität Linz. Zu Beginn war dies als eine Art Wettbewerb gedacht, um es Forschern schmackhaft zu machen, mittels KI nach chemischen Verbindungen zu suchen, die als potenzielle Medikamente den sich Anfang 2020 ausbreitenden Covid-19-Infektionen entgegenwirken könnten.

Das Problem ist nämlich, dass die Anzahl an Molekülen, die potenziell als Wirkstoff gegen Viren helfen könnten, ungeheuer groß ist. Daher ist ein umfassendes experimentelles Testen all dieser Verbindungen im Labor nicht möglich ist. KI-Methoden könnten allerdings beim Vorsortieren und Filtern der chemischen Verbindungen helfen und damit die Anzahl an Laborversuchen reduzieren. Auf vorhandenen Daten trainiert, lernen die KI-Systeme Zusammenhänge zwischen Verbindungen und deren Wirkung auf biologische Organismen. Sie nutzen dieses Wissen dann, um Prognosen zur möglichen Wirkung von neuartigen, noch nicht im Labor getesteten Molekülen zu machen.

"Es war eine schwierige Aufgabenstellung, denn am Beginn der Pandemie gab es kaum Informationen über SARS-CoV-2", sagte Schimunek. Dementsprechend war es besonders knifflig, eine KI zu trainieren. Ihre von dem System nach Erfolgschancen sortierte Molekül-Liste schickten die Linzer dann an die Initiatoren, die dann wiederum in Kooperationen mit zahlreichen Partnern insgesamt 878 besonders vielversprechende chemische Verbindungen in Laborversuchen mit dem Erreger konfrontierten. 27 Moleküle zeigten Aktivität, respektive Wirkung gegen SARS-CoV-2, wie sich im Verlauf der Zeit herausstellte. Schimunek wertet das als "schönen Erfolg", der darauf hindeutet, dass in der Herangehensweise Potenzial liegt.