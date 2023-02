KHM-Chefin hört Ende 2024 auf

Derzeit läuft die Ausschreibung für die Leitung des Kunsthistorischen Museums (KHM) ab 1. Jänner 2025. Seit Freitag steht fest: Die derzeitige Generaldirektorin Sabine Haag wird sich nicht um eine Vertragsverlängerung bewerben - aus freier Entscheidung, wie die 60-Jährige im APA-Interview betont. Bis dahin hofft Haag allerdings, unter anderem noch eine Generalsanierung des KHM auf Schiene zu bringen, die mindestens 300 Mio. Euro schwer wäre.

Sabine Haag: Ich habe mich dazu entschlossen, nach meiner dritten Funktionsperiode, die Ende 2024 enden wird, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ich habe diesen Entschluss schon vor einiger Zeit gefasst. Es werden dann insgesamt 16 Jahre gewesen sein, dass ich an der Spitze des KHM-Verbandes gestanden habe.

Haag: Für solche Überlegungen war damals keine Zeit. Ich habe mich ja 2019 - nennen wir es kurzentschlossen - für eine Verlängerung entschieden, nachdem der damals designierte Generaldirektor (Eike Schmidt, Anm.) vier Wochen vor Amtsantritt ohne Angabe von Gründen völlig überraschend mitteilte, dass er nicht nach Wien kommt. Damals war es wichtig, ein schwieriges Intermezzo nach einer Fehlbesetzung zu vermeiden und das Haus in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Das ist gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Paul Frey und dem gesamten Team gelungen. Es ging mir nie um meine persönlichen Befindlichkeiten, sondern stets um die Frage, was ich für das Haus leisten kann. Und so habe ich mich Ende vergangenen Jahres entschlossen, nicht mehr anzutreten.