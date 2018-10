KH Nord: Zeuge verteidigt Entscheid gegen Generalunternehmer

In der Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord ist am Dienstag unter anderem der Bausachverständige Andreas Kropik befragt worden. Er verteidigte die Entscheidung des KAV, keinen Generalplaner einzusetzen. Ein "Mosaikstein", der zum Kostenanstieg und den Verzögerungen geführt haben könnte, könnte eine gewisse Angst, Entscheidungen zu treffen, gewesen sein, meinte er.

Kropik, Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement an der TU Wien, beriet den Krankenanstaltenverbund (KAV) im Rahmen des Großprojekts in verschiedenen Fragen. Unter anderem sprach er sich in einem Gutachten dafür aus, die Bauaufträge einzeln und nicht über einen Generalplaner zu vergeben, so wie es der KAV letztlich auch machte. “Wir waren auch in das Projekt Wirtschaftsuniversität involviert. Dort haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Einzelvergabe gemacht”, berichtete Kropik. “Persönlich glaube ich, wenn man einen Generalunternehmer ausgeschrieben hätte, dass man einen sehr schwachen – wenn überhaupt – Wettbewerb gehabt hätte.”