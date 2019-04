KH Nord - U-Kommission mit Blumen und Reformwünschen beendet

Nach zehn Monaten mit 22 Sitzungen und 65 Zeugeneinvernahmen ist am Donnerstagvormittag die Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord im Wiener Rathaus zu Ende gegangen. Beim letzten Treffen gab es nicht nur Blumen und Alkohol für die Vorsitzende und ihren Stellvertreter, sondern auch Reformwünsche. Außerdem wurde der offizielle Abschlussbericht mit den Stimmen von SPÖ und Grünen beschlossen.

Während die bisherigen Sitzungen immer mehrere Stunden und oft bis in den Abend hinein dauerten, ging das Finale recht flott über die Bühne. Nach einer halben Stunde war alles erledigt – nicht zuletzt deshalb, weil diesmal weder Zeugenbefragungen noch inhaltliche Debatten am Programm standen. Beschlossen wurde lediglich das offizielle Resümee, das die Handschrift der Stadtkoalition trägt. In dem rund 230 Seiten starken Kompendium, das bereits am Dienstag präsentiert wurde, wird die Verantwortung für die Verfehlungen beim Floridsdorfer Großspital – Stichwort Zeitverzögerung und Kostensteigerung – nicht in der Politik, sondern beim Management verortet.