KH Nord - Ex-Spitälerdirektorin verteidigt Grundstückswahl

Im Rahmen der Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord ist am Dienstag die frühere KAV-Spitälerdirektorin Susanne Herbek befragt worden.

Die Wahl für das ÖBB-Gelände in der Brünner Straße, auf dem das Spital heute steht, sei auch im Nachhinein betrachtet, “eine gute und richtige Entscheidung” gewesen, urteilte Herbek, die in die Grundstücksfindung eingebunden war.

Die möglichen Kontaminierungen seien ein Risiko gewesen, dessen man sich bewusst gewesen sei, das man aber aufgrund der Vorteile des Grundstücks in Kauf genommen habe. Sowohl Lage und Verkehrsanbindung, aber vor allem auch der vorhandene Platz, der Erweiterungsmöglichkeiten biete, hätten dafür gesprochen. Der Preis sei in den Diskussionen zur Grundstücksfindung nicht im Vordergrund gestanden. Herbek war außerdem Jurymitglied im Architekturwetterbewerb, in dem sie sich für das Siegerprojekt von Albert Wimmer aussprach. “Die Kammstruktur ist eine praktische Krankenhaus-Infrastruktur”, sagte sie. Sie habe besonders auf die Funktionalität geachtet.