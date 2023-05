KFV warnt vor tödlichen Badeunfällen von Kindern

Das Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) warnt vor den negativen Folgen schlechter Schwimmkenntnisse bei Kindern. Bei steigenden Temperaturen und mehr Abkühlung im Wasser seien weitere Todesopfer zu erwarten. Heuer ertranken bereits mindestens zwei Kinder, ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener. Deshalb fordert das KFV am Mittwoch die Umsetzung des Regierungsprogrammes mit Gratisschwimmkursen für alle Menschen.

Nach Zwischenfällen im Verkehr ist das Ertrinken die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen. Im Jahr 2022 sind laut vorläufigen KFV-Daten fünf Kinder ertrunken. Insgesamt waren es mindestens 33 Personen, die ihr Leben im Wasser verloren haben. In diesem Jahr gab es zwei Todesfälle von Kindern: einmal in einem Thermalbad sowie in einem Biotop. Ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener starben in zwei heimischen Badeseen. Zum Vergleich: Laut Statistik Austria sind von 2012 bis 2021 in Österreich pro Jahr zwischen 22 und 47 Menschen ertrunken.