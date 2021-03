Kerzen sind für Österreicher besonders "hässliche" Geschenke

Nur fünf Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sagen einem Schenker unumwunden, wenn ihnen das Präsent nicht gefällt. Was man besser nicht schenken sollte: Porzellanfiguren, Selbstgebasteltes und Kerzen führen die Hitliste der als hässlich empfundenen Geschenke an, Nützliches wird positiver aufgenommen. Das ergab eine Umfrage im Auftrag von "ImmoScout24" unter 500 Österreichern.

Wer als Dankeschön oder zu einem Anlass eine nett gemeinte Kleinigkeit erhält, die einem nicht zusagt, bedankt sich mehrheitlich höflich und denkt sich still seinen Teil. Am unbeliebtesten sind Porzellanfiguren. Rund ein Drittel der Befragten hat schon einmal eine vermeintlich hübsche Figur erhalten, die so gar nicht dem eigenen Geschmack entsprochen hat. 30 Prozent wurden schon einmal mit etwas selbst Gebasteltem beschenkt, das der Kategorie "nett gemeint" zuzuordnen war. Und 28 Prozent wurden mit Kerzen beglückt, die den Befragten jedoch nicht sonderlich zugesagt haben. Den falschen Geschmack treffen kann man auch mit Bildern. Ein Viertel wurde schon einmal mit einem solchen Präsent konfrontiert, ohne das daran Gefallen gefunden worden wäre. Auch Kunstblumen wurden von 24 Prozent der Befragten schon einmal als hübsch hässlich eingestuft.