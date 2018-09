Kern will SPÖ wieder als Erster sehen

SPÖ-Chef Christian Kern will auch nach seinem baldigen Abtritt von der Parteispitze die Sozialdemokraten als Nummer eins sehen. "Wenn wir nicht Erster sind, werden wir nicht regieren", stellte Kern beim Parteitag der SPÖ Vorarlberg klar. In diesem Sinne werde er auch versuchen, seine Nachfolge zu regeln. Die SPÖ habe einen "großen Fundus an starken Frauen, aber auch Männern" für diese Funktion.

Der Alt-Bundeskanzler ließ manche Geschehnisse der vergangenen Tage Revue passieren, bekannte “sehr wenig” geschlafen zu haben, entschuldigte sich für den “daneben gegangenen Übergang” und bat um Verständnis für seine persönliche Entscheidung, in die Europa-Politik wechseln zu wollen. Er habe sie “gegen jede Emotion getroffen”. Er sei vor der Entscheidung gestanden, sein Leben als Berufspolitiker fortzusetzen oder einen guten Übergang zu schaffen. Und die Opposition sei zwar eine “ehrenvolle Aufgabe”, er sehe sich aber doch als Gestalter. Seine politische Leidenschaft sei ungebrochen, betonte Kern.

An den Befindlichkeiten von ÖVP und FPÖ übte der scheidende Parteichef scharfe Kritik. Die ÖVP sei vor allem an Macht interessiert, stellte Kern fest. Es sei klar gewesen, dass “wenn jemand skrupelloserer als Reinhold Mitterlehner die Partei führt”, diese dann mit den Freiheitlichen regieren werde. Bei der FPÖ seien die “Suppenhühner” vielleicht doch in größerer Menge vorhanden als in anderen Parteien. Es sei immer klar gewesen, “dass ich mit denen nicht in einem Boot sitzen möchte”, stellte Kern klar. Die Abgrenzung zur FPÖ sei für die SPÖ ein “gutes Prinzip”, denn es gebe mit den Freiheitlichen sozialpolitisch keine gemeinsame Grundlage. Die FPÖ arbeite mit Desavouierung und Diffamierung, führte Kern als Beispiel jenen Lehrling an, dem die FPÖ fälschlicherweise Sympathie zu einer Terrororganisation unterstellte. Mit dieser Vorgangsweise hätten die Freiheitlichen “dem Bundespräsidenten (Alexander Van der Bellen, Anm.) ins Gesicht gespuckt”.

Die Sozialdemokratie hingegen sei das Bekenntnis zu Solidarität, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. Diese Werte seien “massiv herausgefordert”, doch gelte es die Schlacht für diese zu führen, in Europa und in Österreich, betonte Kern. Die Partei werde am Ende immer größer als eine Einzelperson sei, schloss Kern seine Rede mit einem Appell an die Genossen: “Am Ende hängt es an euch und nur an euch”. Die Delegierten quittierten Kerns Worte mit einer Standing Ovation und applaudierten begeistert.