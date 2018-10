Kern steigt bei Austrian Chinese Business Association ein

Ex Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat eine erste Tätigkeit nach seinem Ausscheiden aus der Politik, auch wenn sie nicht tagesfüllend ist: Er wird Präsident des neu geschaffenen Kuratoriums der "Austrian Chinese Business Association" (ACBA), bestätigte deren operativer Chef, der Wiener Anwalt Georg Zanger, der APA einen "Trend"-Bericht.

Zanger will mit dem Kuratorium in China Türen öffnen. Es gehe nicht nur um die Netzwerke der Politiker und ihre China-Kontakte, sondern auch darum, dass etwa Kern Kanzler der Republik war: “Chinesen legen großen Wert auf Äußerlichkeiten”, so Zanger zum “Trend”. Die ACBA kooperiert mit der chinesischen Außenhandelskammer CCPIT und will verstärkt Wirtschaftsreisen nach China anbieten.