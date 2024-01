Kerber mit Europa-Comeback bei Linzer Upper Austria Ladies

Erstmals wird das Frauentennis-Turnier "Upper Austria Ladies" in Linz vom 28. Jänner bis 4. Februar eine Kategorie höher als WTA 500 ausgetragen. Die Überraschung: Die Deutsche Angelique Kerber gibt im Design-Center nach der Babypause ihr Europa-Comeback, freute sich Turnierdirektorin Sandra Reichel. Noch offen ist die Teilnahme von Elina Switolina, die sich bei den Australian Open verletzt hat. Als Special Guest wurde Mittwoch in der Pressekonferenz Ana Ivanovic angekündigt.

Das Upgrade führte auch dazu, dass sich 161 TV-Stationen für die 33. Auflage des Tennisturniers in Linz angekündigt haben. Man stehe "weltweit im Fokus, wir haben noch nie in so viele Länder ausgestrahlt wie in dem Jahr", meinte Reichel. "Um das Niveau müssen wir uns keine Gedanken machen", erklärte die aus Melbourne zugeschaltete Turnierbotschafterin Barbara Schett.