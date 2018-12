Kennelbach: Lebensretter gefunden

In Kennelbach brach ein Mann direkt vor seinem Haus zusammen, weil er einen Herzstillstand erlitt. Eine Nachbarin und ein Jogger sind seine Ersthelfer. Der Mann wurde von den Angehörigen via Facebook gesucht und gefunden.

Dramatische Momente am 20. November in Kennelbach: Direkt vor seinem Haus bricht ein älterer Mann aufgrund eines Herzstillstandes zusammen. Eine Nachbarin und ein zufällig vorbeilaufender Jogger leisten sofort Erste Hilfe. “Durch die Herzmassage, die der Mann bis zum Eintreffen des Notarztes geleistet hat, hat er meinem Opa das Leben gerettet”, wie die Enkelin des Geretteten auf Facebook schreibt.

Dem Mann ihren Respekt auszusprechen, ist der Familie ein großes Anliegen. Doch leider hatte man zunächst weder zum Aussehen, noch zum Alter des Mannes nähere Informationen. Deshalb hatte sich die Enkelin via Facebook an die Öffentlichkeit gewandt. “Vielleicht liest es diese Person gerade persönlich oder jemand kennt den Mann und könnte mir seine Kontaktdaten geben”, heißt es in dem Facebook-Aufruf. “Wir würden uns sehr gerne persönlich und von ganzem Herzen bei diesem Mann bedanken”.