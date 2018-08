Keine Zigaretten - Mann in Innsbruck mit Messer attackiert

Ein Niederländer ist am Samstag in Innsbruck von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Nach Angaben der Polizei wies der Mann Stichverletzungen im Bereich des Halses auf. Der Täter habe ihn angegriffen, nachdem er die Frage nach einer Zigarette verneint hatte, so das Opfer. Die Schnittverletzungen sollen laut Polizei oberflächlich gewesen sein.

Der Niederländer gab an, dass er rund 50 Meter östlich von der Hungerburgbahn attackiert wurde. Den Täter beschrieb er als “etwa 30-jährigen, südländischen Mann” mit schwarzen Haaren und Dreitagesbart. Bekleidet war er mit einem blauen Shirt und einer hellen kurzen Hose.

Eine Fahndung blieb bis dato ohne Erfolg. Die Polizei ersuchte um Hinweise.