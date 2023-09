Keine VW-Entschädigung für Schweizer Diesel-Besitzer

Schweizer VW -Fahrer gehen im Dieselskandal leer aus: Die Sammelklage von 2.000 Besitzern von Volkswagen-Dieselfahrzeugen mit manipulierten Motoren, die in Deutschland eingereicht wurde, wird ohne Entschädigung fallengelassen.

Die Westschweizer Konsumentenschutzorganisation Fédération romande des consommateurs (FRC) gab am Samstagabend eine Erklärung ab, in der sie auf eine Meldung des französischsprachigen Radio- und Fernsehsenders RTS zurückkam. Die Kläger hätten auf Entschädigungen zwischen 1.600 und 5.000 Euro gehofft, so FRC.