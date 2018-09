Keine Voraussetzungen für Beobachtung von AfD als Ganzes

Das Innenministerium in Deutschland hat bekräftigt, dass die Voraussetzungen für eine Verfassungsschutz-Beobachtung der AfD derzeit nicht vorliegen. Grundlage sei die Frage, ob von Parteien Bestrebungen ausgingen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder die Sicherheit des Bundes beziehungsweise eines Landes richteten, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag.

Regierungssprecher Steffen Seibert verwies ebenfalls auf den entsprechenden Paragrafen im Bundesverfassungsschutzgesetz. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vertraue darauf, dass die Sicherheitsbehörden und Fachleute des Verfassungsschutzes in der Lage seien zu entscheiden, “wann was getan werden muss”.

Mit Blick auf die Vorfälle in Chemnitz, bei denen AfD-Politiker wie der Thüringer Landeschef Björn Höcke an der Seite rechtsgerichteter Gruppen demonstrierten, sagte der Ministeriumssprecher: “Dass einzelne oder auch viele lokal anders agieren, erlaubt noch nicht die Beobachtung der gesamten Partei.” Es spreche allerdings nichts dagegen, dass “Teilorganisationen der AfD gegebenenfalls beobachtet werden”.

In Chemnitz war es nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen mehrfach zu Demonstrationen rechter Gruppierungen gekommen, es gab auch Angriffe auf Ausländer. AfD-Politiker aus mehreren Landesverbänden demonstrierten an der Seite der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung und der rechten Organisation Pro Chemnitz. Neben Höcke waren auch die Landesvorsitzenden von Sachsen und Brandenburg, Jörg Urban und Andreas Kalbitz, vertreten.

In den Bundesländern Niedersachsen und Bremen observiert der Verfassungsschutz die jeweilige Jugendorganisation der AfD. Das wurde am Montag bekannt. Aus diesem Grund erwägt die AfD-Jugend ihre Landesverbände aufzulösen. Dies solle “zum Schutze der Gesamtorganisation” während eines außerordentlichen Bundeskongresses der Jugendorganisation der AfD beschlossen werden, teilte der Bundesvorsitzende Damian Lohr am Montag mit.