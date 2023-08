Keine Verletzten bei Zug-Pkw-Kollision in Tirol

Ein Personenzug hat am Samstagabend in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) einen auf den Gleisen stehenden Pkw gerammt. Verletzt wurde niemand, das Auto war herrenlos auf das Eisenbahnbankett gerollt, informierte die Polizei. Der Pkw hat nur noch Schrottwert, an der Zuggarnitur entstand erheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Ein 47-Jähriger hatte sein Fahrzeug gegen 19.40 Uhr auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Nachdem der Mann den Parkplatz verlassen hatte, rollte der Pkw aus noch unbekannten Gründen in Richtung der Bahngleise und kam auf diesen zum Stillstand. Der Lokführer des herannahenden Personenzugs nahm das Auto wahr und leitete unverzüglich eine Vollbremsung ein. Dennoch wurde der Wagen vom Zug erfasst und vom Bahnbankett geschleudert.