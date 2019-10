Keine U-Bahn-Tariferhöhung in Chile nach Protesten

Chiles Staatschef Sebastián Piñera hat nach starken Protesten eine Tariferhöhung der U-Bahn Santiagos rückgängig gemacht. "Ich habe die Stimme meiner Mitbürger gehört", sagte der Präsident am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Ansprache, in der er die umstrittene Fahrpreiserhöhung zurücknahm.

Die Ausgangssperre, die erste in Chile seit Wiederherstellung der Demokratie 1990, gilt von 22:00 bis 07:00 (Ortszeit) in Santiago de Chile und Umgebung. In der Hauptstadt wurden am Samstag erneut U-Bahn-Züge und Busse in Brand gesetzt. Die Protestwelle weitete sich am Samstag auf Valparaíso, Concepción und Viña del Mar aus. Neben der Fahrpreiserhöhung in Santiago hat auch eine landesweite Erhöhung der Stromtarife den Unmut der Bevölkerung angeheizt.