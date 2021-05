Keine Talent 3-Züge für Vorarlberg - ÖBB schreiben neu aus

Ein Millionendeal zwischen den ÖBB und dem kanadischen Hersteller Bombardier ist offenbar geplatzt: Nach mehrjähriger Verzögerung wird Vorarlberg keine "Talent 3-Züge" erhalten. Das hat Vorarlbergs Mobilitätslandesrat Johannes Rauch (Grüne) am Mittwoch gegenüber der APA erklärt. Er nannte den Beschaffungsvorgang "eine Katastrophe". Am Nachmittag sollte der ÖBB-Aufsichtsrat tagen und eine Neuausschreibung veranlassen. Die ÖBB wollen erst nach der AR-Sitzung Stellung nehmen.

Rauch übte scharfe Kritik sowohl an den ÖBB als auch an Bombardier. "Sie können mich als allzu optimistisch bezeichnen, aber niemand - auch ich nicht - wäre jemals auf die Idee gekommen, dass unser Vertragspartner ÖBB sein Kerngeschäft, nämlich den Ankauf neuer Züge, die ganz konkreten Anforderungen zu entsprechen haben, nicht auf die Reihe bekommt", so der Landesrat. Zu Bombardier hielt er fest, dass das Traditionsunternehmen - das als klarer Bestbieter aus dem ÖBB-Ausschreibungsverfahren hervorgegangen war - vertragliche Verpflichtungen eingegangen ist, "die zu halten es nicht in der Lage war".