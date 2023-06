Keine Spitzenplatzierung für Klauser Trio bei U-17-EM

Die jungen Nachwuchsringer Paul Maier, Daniel Struzinjski und Lars Matt haben Erfahrung beim Großereignis gesammelt.

KLAUS. Kraftsportklub Klaus Trainer und Sportchef Bernd Ritter war mit dem Abschneiden seiner drei Athleten Paul Maier, Lars Matt und Daniel Struzinjski bei der U-17-Europameisterschaft in Tirana in Albanien zufrieden. Paul Maier gewann nach der Qualifikationsrunde in der Gewichtklasse bis 80 kg seinen Kampf im Achtelfinale gegen den Franzosen Haik Sargsyan mit 4:1 nach Punkten, ehe er sich im Viertelfinale Erik Ter Matevosyan (Armenien) mit 1:6 geschlagen geben musste. Da der Armenier im Halbfinale verlor, blieb der Weg in die Hoffnungsrunde für das Nachwuchstalent versperrt. Im Endklassement belegte der junge Ringer des KSK Klaus den guten 10. Platz. Sein Vereinskollege Lars Matt siegte im Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 71 kg gegen Dominik Hervai (Svk) mit 2:1. Im nächsten Kräftemessen musste er eine 0:7 Punkteniederlage gegen den starken Finnen Luka Antero Kajanne hinnehmen. Mit dieser Niederlage war die Europameisterschaft auch für Matt zu Ende und er belegte den 13. Rang. Nicht nach Wunsch verlief das Großereignis für Leichtgewichtler Daniel Struzinjski. Nach dem Erfolg in der Qualifikationsrunde bis 55 kg unterlag er einem Griechen klar nach Punkten. Struzinjski wurde Siebzehnter. Ab nächster Woche beginnt für das Klauser Trio die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in Istanbul in der Türkei. Dort hoffen die jungen Mattensportler aus der Winzergemeinde auf ein noch besseres Endergebnis. VN-TK