Keine Sieger zum Auftakt der Bundesliga-Qualifikationsgruppe

Die erste Qualifikationsgruppen-Runde der Fußball-Bundesliga hat keinen Sieger gebracht. Die Wiener Austria erreichte am Samstag in Altach nach einem Gegentor in der 95. Minute ein 1:1 und führt damit weiterhin einen Punkt vor dem WAC, der sich bei der WSG ebenfalls mit einem 1:1 begnügen musste. Blau-Weiß Linz und Austria Lustenau trennten sich torlos, wodurch das Schlusslicht aus Vorarlberg nach wie vor zwei Zähler hinter der WSG und vier Punkte hinter den Linzern liegt.

Die Wiener Austria hat einen perfekten Start in die Qualifikationsgruppe in letzter Minute verspielt. Vor 4.079 Zuschauern war Dominik Fitz bereits in der neunten Minute die Führung für die Mannschaft von Michael Wimmer gelungen. Eine Schlussoffensive der Altacher von Trainer Joachim Standfest, der im Finish wegen Schiedsrichterkritik die Rote Karte sah, rettete den Vorarlbergern aber einen Punkt gegen die favorisierten Wiener. Die "Veilchen" kassierten in Altach in der 95. Minute durch "Joker" Lukas Gugganig den Ausgleich zum 1:1. Die Altacher liegen im Kampf gegen den Abstieg als Neunter weiter vier Zähler vor Tabellenschlusslicht Austria Lustenau, die Austria ist nach der ersten von zehn Runden weiter in der Pole Position für das Europacup-Play-off.

Einen Punkt dahinter lauert der Wolfsberger AC, der zum Qualigruppen-Auftakt nur mit Mühe einen Punkt bei Abstiegskandidat WSG Tirol mitgenommen haut. Den Ausgleich erzielte Thierno Ballo mit einem Elfmeter-Nachschuss erst in der 89. Minute. Bernhard Zimmermann war von WSG-Goalie Adam Stejskal im Strafraum zu Fall gebracht worden. Nik Prelec hatte die Tiroler vor 1.250 Zuschauern am Innsbrucker Tivoli in Führung geschossen (60.). Die WSG liegt im Abstiegskampf weiter lediglich zwei Punkte vor Schlusslicht Austria Lustenau.

Das Duell zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und Austria Lustenau endete vor 4.300 Zuschauern in Linz mit einer Nullnummer geendet. Damit liegen die Oberösterreicher weiterhin vier Punkte vor dem Schlusslicht aus Vorarlberg, das aus den sechs Frühjahrsrunden acht Zähler holte. Für Blau-Weiß war es der erste Punktgewinn nach zuletzt drei Niederlagen, der Aufsteiger ist mittlerweile seit neun Liga-Spielen sieglos.

Am Sonntag steigen die Meistergruppen-Duelle Austria Klagenfurt - Sturm Graz (14.30 Uhr) und Red Bull Salzburg - TSV Hartberg (17.00 Uhr). Bereits am Freitag hatten Rapid und der LASK das obere Play-off mit einem 0:0 eröffnet.