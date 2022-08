Keine Quarantäne für 101.174 bestätigte Corona-Infizierte

Für die derzeit 101.174 laborbestätigt aktiv mit Corona infizierten Österreicher gibt es ab heute keine Quarantäne mehr. Stattdessen gilt nun eine Verkehrsbeschränkung, Infizierte dürfen mit FFP2-Maske fast überall hin, im Freien mit zwei Metern Abstand zu Anderen darf die Maske abgenommen werden. 4.205 Menschen haben sich seit Sonntag neu angesteckt - bei viel weniger Tests. In den Spitälern wurden weniger Infizierte behandelt, allerdings gab es zwölf Tote binnen 24 Stunden.

Laut den Daten des Gesundheits- und Innenministerium liegen die 4.205 Neuansteckungen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 7.543 neuen Fällen. Allerdings gingen auch die Testzahlen stark zurück. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden nur noch 51.746 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 48.598 aussagekräftige PCR-Tests. Vor einer Woche wurden noch über 93.000 Tests täglich gemacht. Die Positiv-Rate der PCR-Tests liegt nämlich immer noch bei 8,7 Prozent - zum Vergleich der vergangenen Woche von knapp zehn Prozent.

In absoluten Zahlen gab es auch in Wien die meisten Neuinfektionen mit 1.478 neuen Fällen, gefolgt von Niederösterreich mit 1.009, Oberösterreich mit 510, Steiermark mit 279, Kärnten mit 275, Salzburg mit 265, Tirol mit 192, Burgenland mit 141 und Vorarlberg mit 56 Neuansteckungen binnen 24 Stunden.

Allerdings gab es auch wieder zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 seit Sonntag. In den vergangenen sieben Tagen wurden 112 Todesfälle registriert. Insgesamt hat laut den Ministerien die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 19.118 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete am Sonntag bereits 20.353 Tote.