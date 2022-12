"#Keine Privatsache": Neue Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Gewalt an Frauen werde "immer noch als Einzelschicksal dargestellt", dabei handle es sich um ein gesellschaftliches Phänomen, dem man nur gemeinsam beikommen könne: Darauf weist die neue Kampagne "#Keine Privatsache" hin. Denn trotz vieler grundsätzlich guter Maßnahmen und Gesetze im Gewalt- und Opferschutz sei das Ausmaß alarmierend hoch und zuletzt sogar noch gestiegen, sagte Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF).

Laut Statistik Austria sei jede dritte in Österreich lebende Frau mindestens einmal im Leben von Männergewalt betroffen, hieß es bei der Präsentation eines neuen Videospots durch die Informationsstelle gegen Gewalt im Wiener Votivkino. "Auch die schwere Gewalt und die Morde an Frauen nehmen jährlich zu", von 2014 bis 2018 hätten sich solche Fälle "sogar mehr als verdoppelt". Heuer wurden 28 Frauen getötet, in den meisten Fällen vom Ehemann, Lebensgefährten oder Ex-Partner.