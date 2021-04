Keine Maskenpflicht im Freien mehr in Israel

Israel lässt die Masken fallen: seit Sonntag müssen die Einwohner im Freien keinen Atemschutz mehr tragen. Das Land feierte seine "Befreiung", die vor allem dank einer immens raschen Impfkampagne möglich wurde. Fast fünf Millionen Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung wurden bereits zweimal geimpft. Der Erfolg des Impfprogramms wurde durch ein Abkommen über einen Datenaustausch mit Pfizer/Biontech ermöglicht.

In Jerusalem freuten sich am Sonntag viele Menschen über die Möglichkeit, das erste Mal seit einem Jahr ohne Maske im Freien unterwegs zu sein. "Ich bin erleichtert, dass wir wieder anfangen können zu leben", sagte die 26-jährige Eliana Gamulka. Der einzige Nachteil sei, bei einer unerwünschten Begegnung auf der Straße "kann man nicht mehr so tun, als würde man die Leute auf der Straße nicht erkennen", scherzte die Projektmanagerin.