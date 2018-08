Keine Herbstmesse ohne Genuss

Die in Schwung bringende Tasse Kaffee am Morgen, das traditionelle Messehennele am Mittag und zum Nachmittag eine süße Leckerei „auf die Hand“? Auch kulinarisch lässt die Herbstmesse keine Wünsche offen.

Auf zum Kaffeeklatsch Michael Hehle der Genussbringer | Halle 1 & Halle 1 Foyer

Messe-Café | Halle 7/8

Kolpinghaus Bregenz | Halle 14

Wohncafé der Lebenshilfe | Halle 11

Karrer’s KaffeeRädle | Freigelände Nord

Nächster Halt: Mittagspause Ländle Gastronomie | Halle 4

Mohren-Pavillon der Mohrenbrauerei | Freigelände Mohren-Allee

Wäldar Messecatering Biergarten | Freigelände Nord

Biergarten von Jürgen Hehle | Freigelände Süd

Süßer Energieschub Sam’s Donuts | Freigelände Nord

Street-Eis | Freigelände Mohren-Allee

Süßwaren von Jürgen Hehle | Freigelände Süd

Schokofrüchte von Maj Gönner | Freigelände Messe-Allee

Eick’s Eissalon | Freigelände Süd

Wenn der kleine Hunger kommt Wok-Spezialitäten von Michael Hehle | Freigelände Mohren-Allee

11er Genussbus | Freigelände Mohren-Allee

Crepes XXL | Freigelände Süd

Bäumle Pizzeria | Freigelände Nord

Döner von Gippack | Freigelände Süd

Sandwiches von Hoaklig’s | Freigelände Süd

Italienische Spezialitäten von Salegna Roberto | Freigelände Süd

Langos von iFood | Freigelände Mohren-Allee

Italienische Spezialitäten von Pata Chips | Freigelände Messe-Allee

Gemütlicher Tagesausklang Wäldar Messecatering | Halle 13

Von süß bis herzhaft – die 70. Dornbirner Herbstmesse wird genussvoll. Wir wünschen einen guten Appetit!