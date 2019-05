Keine großen Manipulationsversuche Russlands bei EU-Wahl

Vor der Europawahl hat es nach Einschätzung der EU keine groß angelegten Manipulationskampagnen aus Russland und anderen Drittstaaten gegeben. Erwartungen einer "massiven, koordinierten Beeinflussungskampagne" und gezielter Hacker- und Enthüllungsoperationen "scheinen sich nicht erfüllt zu haben", erklärte die EU-Arbeitsgruppe Strategische Kommunikation Ost (East StratCom) am Donnerstag.

EU-Experten sprechen Warnungen aus

Die EU-Experten warnen aber davor, die aktuelle Situation einfach so hinzunehmen. “Im Vergleich zu früheren Wahlen mag es in der Tat so aussehen, als wären wir gut davongekommen”, heißt es in der Einschätzung. “Aber bevor wir einen kollektiven Seufzer der Erleichterung ausstoßen, sollten wir uns fragen: Ist das eine ‘Normalität’, die wir bereit sind zu akzeptieren?”