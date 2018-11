Keine Gegner für die Rothosen-Ladies

Die Damen des FC Dornbirn dominierten die Herbstsaison nach Belieben.

Dornbirn Die im Sommer neugegründete Damenmannschaft des FC Dornbirn hatte in der Vorarlberger Landesliga keine Gegner und daher könnte es schon im Frühjahr zu einer Lösung kommen.

Elf Spiele – elf klare Siege – 173 geschossene Tore sind die eindeutige Bilanz der Dornbirner Fußballdamen aus der Herbstsaison in der Landesliga. Wie schon zu Saisonbeginn vorhergesagt, waren die Ladies rund um Coach Günther Kerber zu stark für diese Liga und aus diesem Grund wird es noch in dieser Woche eine Sitzung beim Vorarlberger Fußballverband geben. VFV Präsident Horst Lumper wird dazu mit den Vereinsvertretern über die aktuelle Situation sprechen und schlussendlich sollte eine Lösung für alle Beteiligten gefunden werden. „Natürlich wären wir nicht unzufrieden, wenn es hier für uns eine andere Lösung im Frühjahr geben würde, aber es ist im Moment sicher nicht das wichtigste“, so Trainer Kerber.