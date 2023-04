Keine Einschränkung wegen der Inflation

Andreas Gapp, Obmann Vorarlberger Seilbahnen, war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Andreas Gapp, Obmann der Vorarlberg Seilbahnen, zog am Donnerstag im Gespräch mit Moderator Thomas Flax in "Vorarlberg LIVE" ein Bilanz über die zu Ende gehende Skisaison 2022/23 - nach Jahren die erste, die ohne Einschränkungen stattfinden konnte. Wobei: Einschränkend war der Schneemangel, der von den Seilbahnern einiges abverlangte, das gute Ergebnis aber - auch aufgrund der Beschneiung -, so Gapp, nicht wesentlich beeinflusste.