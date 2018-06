Keine Einigung auf UNO-Truppe für Ostukraine

Das erste Außenministertreffen seit über einem Jahr im Ukraine-Konflikt hat keine Einigung über einen Blauhelm-Einsatz erzielt. "Grundsätzlich sind beide Seiten offen für eine solche Mission der Vereinten Nationen", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas am Montagabend nach mehrstündigen Gesprächen mit seinen Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine in Berlin.

“Allerdings liegen die Vorstellungen, wie eine solche Mission aussieht, wie das Mandat ausgestaltet ist, wie das Einsatzgebiet ist, doch noch sehr weit auseinander.” Die politischen Direktoren sollten in den kommenden Wochen nun weiter verhandeln – “nicht über das Ob, sondern über das Wie einer solchen Mission” in der Ostukraine. “Ich bin fest davon überzeugt, dass die politischen Verhandlungen auch Druck ausüben vor Ort”, sagte Maas. Ziel sei es nun, “auf eine viel striktere Einhaltung der Waffenruhe zu drängen als bisher”.

Die Minister bekräftigten bei ihrem Treffen die Vereinbarungen des Minsker Abkommens, wonach die schwere Waffen von der Front abgezogen, die Truppen entflochten und Minen geräumt werden sollen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kritisiert seit Jahren, dass dies nur sehr unzureichend geschieht. Deutschland und Frankreich hätten finanzielle und technische Hilfe beim Minenräumen angeboten, sagten Maas und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian. Was die Frage eines weiteren Gefangenenaustausches angehe, so sei der politische Wille dafür vorhanden.