Keine Einigung auf Abbau der Spannungen im Kosovo

Bei den Gesprächen zwischen dem Kosovo und Serbien unter Leitung der Europäischen Union zur Deeskalation der Lage ist nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell noch keine Lösung erzielt worden. Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti und der serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic konnten sich nicht darauf verständigen, wie die Spannungen in den mehrheitlich von Serben bewohnten Gebieten im Norden des Kosovo abgebaut werden können, sagte Borrell am Dienstag.

Vucic und Kurti konnten sich nicht auf einen Rahmen für die Sicherung einer größeren Autonomie für Gemeinden mit serbischer Mehrheit einigen, die von den Serben als Voraussetzung für eine Beteiligung an den Institutionen des Kosovo gefordert wird. Kurti erklärte, dass der Entwurf für eine größere Autonomie der mehrheitlich serbischen Gemeinden, der bei dem Treffen am Dienstag vorgelegt wurde, nicht mit der Verfassung des Kosovo in Einklang stehe und nicht akzeptiert werden könne. "Ich bin sehr besorgt", sagte Vucic Reportern. "Es ist klar, dass Pristina seine Verpflichtungen nicht erfüllen will."