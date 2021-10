Keine CoV-Schultests mehr für Geimpfte und Genesene

Die dreiwöchige Sicherheitsphase an Vorarlbergs Schulen endet mit Freitag, dem 1. Oktober. Wer bereits geimpft oder genesen ist muss sich aber kommender Woche nicht mehr testen lassen.

Allerdings wird das Testen für die meisten Schüler trotzdem noch weitergehen. Wer nicht geimpft oder genesen ist muss auch weiterhin an den Covid-19-Tests teilnehmen. Ausgenommen sind nur bereits immunisierte und genesene Personen. Diese benötigen keinen negativen Testnachweis mehr.

Risikostufe zwei ab Montag

Die Corona-Kommission hat am Donnerstagabend entschieden, welche Risikostufe ab 4. Oktober für eine Woche gelten wird. Ab kommenden Montag wird also mit Risikostufe zwei gestartet, die Sicherheitsphase endet somit. Was bleibt ist die Maske - zumindest außerhalb vom Klassenzimmer, dort gilt diese Regelung für alle.

76 positive Corona-Fälle registriert

In Vorarlberg sind in den ersten drei Schulwochen, der Sicherheitsphase, insgesamt 76 positive Corona-Fälle registriert worden. Bisher mussten acht Schulklassen in Quarantäne geschickt werden, teilten die für Bildung zuständige Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (beide ÖVP) mit.

Seit Schulstart vor drei Wochen fielen bei 21 Schülern die PCR-Spültests positiv aus. Die Antigentests zeigten bei insgesamt 78 Getesteten ein positives Ergebnis an. Davon wurden 55 über eine PCR-Testung bestätigt, in 19 Fällen konnte der Verdacht auf eine Corona-Infektion entkräftet werden. Vier Fälle waren am Dienstagabend noch offen. Die Landesrätinnen bezeichneten die Ergebnisse als "gut". Mit den regelmäßigen Testungen schaffe man die notwendige Sicherheit, um die Schulen offenzuhalten. "Allen Schulen und Lehrkräften, den Eltern und natürlich den Kindern und Jugendlichen danken wir für die hohe Bereitschaft, einen sicheren Unterricht an den Schulen aktiv mitzutragen", so Schöbi-Fink.

