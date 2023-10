Keine automatische Direktwahl von SPÖ-Chef

Die SPÖ steht vor einer Einigung auf ihr künftiges Statut. Eine automatische Direktwahl des Vorsitzenden wird es dabei ebenso wenig geben wie eine Abstimmung der Basis über Koalitionsabkommen. Ein entsprechender Bericht des "Standard" wurde der APA aus der Bundespartei bestätigt. Die Basis wird voraussichtlich nur dann über ihren Vorsitzenden entscheiden können, wenn sich mehr als ein Kandidat findet, der von einem Prozent der Mitglieder unterstützt wird.

Wie es aus der SPÖ zur APA hieß, sei in der zuständigen Statuten-Kommission über diverse Modelle diskutiert worden. Herauskristallisiert habe sich dabei eine Präferenz für ein Konzept, wie es in Spanien, aber auch in Oberösterreich angewendet werde. Dieses bedeutet, dass ein Prozent der Mitglieder - im Fall der Bundespartei sind das etwa 1.500 Personen - einen Kandidaten unterstützen muss, damit es zu einer Mitgliederbefragung über den Vorsitz kommt. Ansonsten steht automatisch der oder die amtierende Vorsitzende zur Wahl am Parteitag. Fix ist das Modell allerdings nicht, am Montag tagt die Kommission noch einmal, danach entscheiden im Oktober der Vorstand und Mitte November der Bundesparteitag.