Keine Ansturm chinesischer Touristen im oö. Salzkammergut

Nach dem Ende der restriktiven Covid-Beschränkunken in China kehren die Touristen nur langsam ins oö. Salzkammergut zurück. Man erwarte größeren Andrang erst im Sommer, so Christian Schirlbauer, Geschäftsführer der Ferienregion Dachstein Salzkammergut. Generell konzentriere man sich stärker auf europäische Gäste. Im bei asiatischen Reisenden besonders beliebten Hallstatt tummeln sich bereits wieder viele Touristen, aber kaum welche aus Fernost.

Seit 7. Jänner dürfen die Bürger von China wieder reisen, die ersten Flugzeuge sind bereits in Europa gelandet, der Andrang hält sich aber noch in Grenzen: "Wir haben die ersten Buchungen, aber es ist sehr überschaubar", berichtet Schirlbauer. Er geht davon aus, dass viele Chinesen nach der überraschenden Lockerung ihre Pässe erneuen lassen müssen, zudem sei die Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern erst wieder im Anlaufen. "Wir rechnen erst im Sommer 2023 mit einem Anstieg".

Reisende aus China haben vor der Pandemie einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz ausgemacht, erklärt Schirlbauer. In Fernost werde derzeit aber nicht aktiv geworben, auch wenn natürlich jeder Gast willkommen sei. "Wir schicken niemanden heim." Generell hat man das Marketing-Budget umgeschichtet: Man investiere nur halb so viel ins Marketing wie im Vorjahr. Das Geld fließe stattdessen in innovative und Infrastrukturprojekte sowie in Projekte für die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024.