Keine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Katar

Erstmals seit Beginn der diplomatischen Krise zwischen Saudi-Arabien und Katar vor mehr als einem Jahr sind die Außenminister der beiden Golfstaaten zu einem Treffen zusammengekommen. Die Zusammenkunft am Freitag in New York brachte jedoch nach Angaben Katars keine Annäherung. Am Verhandlungstisch saß auch US-Außenminister Mike Pompeo.

Nach dem Treffen in New York erklärte US-Außenminister Pompeo, dass alle Teilnehmern klar sei, sich gegen “Bedrohungen aus dem Iran gegen die Region oder die USA zu stellen”. In Anspielung auf die diplomatische Krise unter den Golfstaaten mahnte Pompeo eine größere Kooperation im Nahen Osten an, die “verankert in einen geeinten Golfkooperationsrat” sein müsse. So könnten “Wohlstand, Sicherheit und Stabilität in der Region” vorangebracht werden. Er kündigte weitere Gespräche in den nächsten Monaten an.