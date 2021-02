Kein Zugverkehr mehr zwischen Deutschland und Tirol

Wegen der Verschärfung der deutschen Einreisebeschränkungen aus Tirol gibt es ab Sonntag keinen Zugverkehr mehr zwischen dem Bundesland und Deutschland. Der Nahverkehr zwischen Tirol und Deutschland sowie der Fernverkehr zwischen München und Innsbruck wird ab Sonntag eingestellt, teilten die ÖBB am Freitag mit. Der Fernverkehr zwischen Tirol und Salzburg über das Deutsche Eck sei von den Einschränkungen nicht betroffen, hieß es.

Ersatzlos gestrichen wird aber ab Sonntag 0.00 Uhr die EC-Verbindung München-Innsbruck-Verona. Auch die Deutsche Bahn kündigte am Freitag an die Verbindungen nach Tirol und Tschechien einzustellen. Die Regionalverbindungen nach Tirol wurden von der Deutschen Bahn und der Bayerischen Regiobahn (BRB) bereits am Freitag eingestellt. Argumentiert wurde dies allerdings mit der verschärften österreichischen Einreiseverordnung. "Wir können für unser Zugpersonal die Testpflicht alle 48 Stunden unmöglich umsetzen", sagte BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann.