Kein Vorarlberger Krankenhaus unter Österreichs Top 30 im "World's Best Hospitals 2024" Ranking

Die jüngste Ausgabe des "World's Best Hospitals 2024"-Rankings von Newsweek und Statista listet die 30 führenden Krankenhäuser Österreichs auf, jedoch findet sich kein einziges Krankenhaus aus Vorarlberg unter ihnen.

Newsweek hat in Kooperation mit Statista das Ranking "World's Best Hospitals 2024" herausgegeben, das auf einer umfassenden Analyse basiert. Diese Analyse umfasst Feedback von über 85.000 Medizinexperten, Patientenbefragungen nach dem Krankenhausaufenthalt sowie weitere Kennzahlen (Hygiene und das Verhältnis von Patienten zu Ärzten). Besonders hervorgehoben wird die innovative Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Förderung medizinischer Entdeckungen.

Das sind die Spitzenreiter in Österreich

Hier geht's zum Ranking

Die Mayo-Klinik in Rochester, Minnesota, wurde in dem Ranking als das beste Krankenhaus der Welt bewertet. Sie hat bereits im Vorjahr und auch im Jahr 2021 den ersten Platz erreicht. Darüber hinaus wird die Klinik auch in anderen Ranglisten hoch eingestuft. Das "US News & World Report Magazine" hat die Mayo-Klinik von 2020 bis 2023 ebenfalls als beste Klinik in den USA ausgezeichnet.