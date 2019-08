Kein Transfer nach Bremen - Gregoritsch-Zukunft in Augsburg

Der Wunsch nach Veränderung hat sich für Michael Gregoritsch diesen Sommer nicht erfüllt. Den angestrebten Wechsel zu Werder Bremen hat der ÖFB-Teamstürmer vor Transferschluss nächsten Montag (2. September) abgehakt. "Klar war das interessant. Aber die Sache ist vorbei, jetzt zählt die Aufgabe hier", sagte der 25-Jährige vom FC Augsburg dem deutschen Fußball-Magazin "kicker".

Einen Streik, wie ihn andere Profis bereits vom Zaum gebrochen haben, würde er "nie im Leben anfangen", um einen Transfer zu erwirken, betonte Gregoritsch. Und so kommt es, dass er am Sonntag (15.30 Uhr) mit Augsburg beim Wunschclub in Bremen gastiert. "Ich freue mich auf ein geiles Spiel", sagte der Grazer. Danach geht es für ihn weiter nach Saalfelden, wo sich das ÖFB-Team ab Montag auf die EM-Quali-Spiele gegen Lettland und in Polen vorbereitet.