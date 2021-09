Kein Suizidanstieg durch Krise

2020 nahmen sich in Vorarlberg 43 Menschen das Leben, österreichweit waren es 1072. Damit haben sich die Zahlen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert.

Das Argument ist besonders bei Gegnern der Corona-Maßnahmen beliebt: Die strengen Lockdowns hätten zu mehr Selbstmorden geführt. „In Zeiten von so viel Unsicherheit, Spekulationen und Falschmeldungen, ist es umso wichtiger, Fakten zu liefern“, betont Albert Lingg, ehemaliger Chefarzt des Landeskrankenhauses Rankweil und Mitverfasser des Suizidberichts, der traditionellerweise am Weltsuizidpräventionstag am 10. September präsentiert wird. Tatsächlich ist die Anzahl der Suizide in Österreich und anderen Ländern während der Pandemie um vier Prozent gesunken.