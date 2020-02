Kein rechtliches Nachspiel für Gaffer-Video-Filmer in U-Bahn

Nach dem tödlichen U-Bahn-Unfall Samstagabend in Wien-Meidling hat das pietätlose Video eines Gaffers für Kritik gesorgt. Der Mann hatte die Tote nach dem Unfall gefilmt, während andere Zeugen Erste Hilfe leisteten. Das Video stellte er online und verschickte es an Medien, die es dann tatsächlich zumindest kurzzeitig veröffentlicht hatten. Rechtliche Konsequenzen hat der Mann nicht zu befürchten.

Im Sommer 2018 wurden zwar mit einer Novelle des Sicherheitspolizeigesetzes Strafen für Schaulustige beschlossen. Gaffer müssen, wenn sie Rettungseinsätze behindern oder Handyfotos von Unfallopfern machen, mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro rechnen. Bei besonders erschwerenden Umständen droht sogar Haft von ein bis zwei Wochen. Geld- bzw. Haftstrafen drohen den "Gaffern" allerdings erst, wenn sie sich trotz Abmahnung nicht an Anordnungen der Polizei halten. Die Einsatzkräfte waren im Fall der getöteten 31-Jährigen am Samstag noch nicht am Einsatzort, als der Mann zu filmen begann.