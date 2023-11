Kein Luxusproblem! Neues Obfrauen-Trio und drei neue Kapellmeister in Rankweil

Erstmals in der langen Klubgeschichte der Bürgermusik gab es beim Jahreshighlight eine gelungene Premiere.

RANKWEIL. Am Ende des Jahres gibt die Bürgermusik Rankweil für die Bevölkerung schon traditionell als Highlight ein Konzert. Erstmals in der langen Klubgeschichte seit der Gründung im Jahr 1814 hat das neue Obfrauen Trio Isolde Gögele, Susanne Entner und Angelika Lins mit den drei neuen Kapellmeistern Lukas Hirzberger, Martin Pfeffer und Lukas Strieder und den anderen fünf Aktiven plus der Jungmusik Rankweil-Meiningen ein höchst professionelles, abwechslungsreiches, eineinhalbstündiges Spitzenprogramm in der vollbesetzten Kirche St. Josef in Rankweil der Öffentlichkeit präsentiert. Die Vorbereitungen in den letzten drei Monaten für den Höhepunkt des Vereinsjahres haben sich aber mehr als bezahlt gemacht. Begeisterte Zuhörer des Konzerts waren die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny mit Gattin Waltraud und Karin Reith, Seelsorger Elmar Simma, Pfarrer Walter Juen und Peter Loretz, Mesner Martin Salzmann mit Gattin Doris, der ehemalige Rankweil Vizebürgermeister Manfred Speckle, Musikschule Rankweil-Vorderland Direktor Ingold Breuss, Elfi Allgäuer und viele andere. In gekonnter Manier haben die Kids von der Jungmusik Rankweil-Meiningen die Moderation übernommen. So sorgten die Rankweiler Musiker auf Amateurbasis mit den drei Aktiven Obfrauen Isolde Gögele, Susanne Entner und Angelika Lins mit bekannten Liedern wie Brave Heart, Highlights from Hook, Schindlers Liste, Kein Schöner Land und Polish Christmas Music für allerbeste Stimmung. Die drei neuen Kapellmeister Lukas Hirzberger, Martin Pfeffer und Lukas Strieder wechselten sich als Dirigent ab und nahmen dann jeweils selbst ein Instrument in die Hand um aktiv zu musizieren. Die drei Profi-Kapellmeister und Musiker zeigten zusammen mit Solistin Judith Tiefenthaler bei einer musikalischen Showeinlage eine Klassevorstellung. Es ist sicher kein Luxusproblem: Im Gegenteil: So eine hohe Qualität, Power und Professionallität wirkt sich nun fortlaufend positiv aus. Solistin Judith Tiefenthaler wusste auf seiner Violine mehr als wie zu überzeugen. Werner Lins erhielt für seine erbrachten Leistungen als Kapellmeister und Aktiver über sechs Jahrzehnte hinweg das goldene Ehrenzeichen des Vereins. Er gibt sein Fachwissen vor allem an die vereinseigene Jugend immer weiter. Gerald Entner wird für 40 Jahre Mitgliedschaft in der nächsten ordentlichen Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Seit vier Jahrzehnten gibt er am Schlagzeug den Takt an und ist bei der Kilbi und bei den Festanlässen immer als Wirtschaftschef ehrenamtlich im Einsatz. Ein Vierteljahrhundert als Aktive sind Obfrau Susanne Entner und Marion Huber mit dabei. Erstere ist seit fünf Jahren nebenbei auch noch an vorderster Front auf der Funktionärsebene tätig und setzte schon zahlreiche Meilensteine bei der Bürgermusik Rankweil. Abschied nehmen hieß es von der ehemaligen Obfrau Eva Wendlinger. Fünf Jungmusikanten erhielten das Leistungsabzeichen. Mit minutenlangen Standing Ovations wurden die Aktiven der Bürgermusik Rankweil und die Jungmusikanten aus Rankweil und Meiningen von den Besuchern verabschiedet.VN-TK