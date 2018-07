Kein Konzert nach Verleihung des Friedensnobelpreises

Aus Geldmangel entfällt in diesem Jahr das traditionelle Konzert nach der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo. Es werde nach der Preisverleihung im Dezember in der norwegischen Hauptstadt kein Konzert geben, gaben das Nobel-Institut, das Filmstudio Warner Bros Norwegen und das Unternehmen Gyro Event am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

Bereits in den vergangenen Jahren sei die “finanzielle Situation” der spendenfinanzierten Konzerte “herausfordernd” gewesen, hieß es in der Mitteilung. Die Pause solle auch dazu dienen, das bisherige Format zu “überdenken”. Nach einem Bericht der Zeitung “Dagbladet” kündigte nun auch die Supermarktkette Rema 1000 ihre Unterstützung für das Konzert auf.

Die Einschaltquoten waren in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Seit 1994 waren bei den Konzerten unter anderem die US-Sängerinnen Whitney Houston und Lady Gaga aufgetreten.