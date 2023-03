Kein Hindernis zu hoch

Jede:r ist einzigartig und es gibt viele Wege, die zum Erfolg führen. Davon ist die erfolgreiche Vorarlberger Springreiterin Katharina Rhomberg überzeugt. Sie erzählt uns, wie es ist, als Frau im Springreitsport ganz vorne mitzumischen.

Sie war die erste Vorarlbergerin, die im vergangenen August an der Springreit-WM in Dänemark an den Start ging. Im Jänner 2023 beim CSIO5* Nationenpreis in Abu Dhabi hat sie als eine von zwei Frauen im Team den Sieg erritten: Katharina Rhomberg.

Was bedeutet es für dich, als Frau im Spitzensport ganz vorne mit dabei sein zu können?

Wann hast du mit dem Reiten begonnen?

Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?

Wie viele Pferde hast du und welcher ist dein Heimat-Stall in Vorarlberg? Bist du noch oft zu Hause?

Wie ist das Reisen für deine Pferde?

Meine Pferde sind das Reisen sehr gewohnt und meistern das alles ohne Stress. Sie sind auch richtige Sportler. Wir fahren immer mit dem Lkw zu den Turnieren, da die meisten in Europa stattfinden. Zu manchen Turnieren werden die Pferde in einer Frachtmaschine, die für Tiertransporte ausgelegt ist, geflogen.

Welche weiteren sportlichen Ziele hast du?

Im Sommer 2024 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Wie sicherst du dir einen Startplatz und wie sieht deine Vorbereitung darauf aus?

Was treibt dich im Leben und im Sport an?

Welche (weiblichen) Persönlichkeiten, Freunde, Familienmitglie­der oder Bekannte inspirieren dich und weshalb?

Welche Bedeutung hat der Weltfrauentag für dich?

Für mich hat der Weltfrauentag eine wichtige Bedeutung, denn er soll aufzeigen, dass alle Menschen gleich sind. Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen und sollen auch so behandelt werden. Zum Glück gibt es immer mehr starke Frauen, die in den verschiedensten Gebieten erfolgreich sind und so aufzeigen, zu was Frauen alles in der Lage sind.