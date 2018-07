Kein Ermittlungsverfahren gegen EGS-Chef Preiszler

Nach Prüfung von Vorwürfen gegen den Chef der Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), Wolfgang Preiszler, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt "von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen". Mit diesen Worten bestätigte der Sprecher der Anklagebehörde, Erich Habitzl, am Dienstag einen entsprechenden Bericht des "Kurier Online".

Ein Teil der geprüften Inhalte sei nicht tatbestandsgemäß gewesen, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Der andere Teil wurde keiner inhaltlichen Beurteilung hinsichtlich seiner strafrechtlichen Relevanz unterzogen, weil die fraglichen Inhalte nach Paragraf 32 Mediengesetz bereits verjährt waren. Preiszler ist FPÖ-Gemeinderat in Guntramsdorf und hatte am 28. Februar die Hausdurchsuchung der EGS beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geleitet.