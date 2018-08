Kein Durchbruch bei Handelsgesprächen zwischen USA und China

Im Handelsstreit zwischen den USA und China ist trotz neuer Gespräche beider Seiten nichts über einen etwaigen Durchbruch bekannt geworden. Nach mehreren Treffen von Vertretern beider Regierungen in Washington drangen zunächst keine Informationen über den Ausgang der Verhandlungen nach außen.

Nachdem Washington am Donnerstag eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar (13,82 Mrd. Euro) in Kraft gesetzt hatte, aktivierte auch Peking umgehend Vergeltungszölle in gleicher Höhe. Man müsse den “notwendigen Gegenangriff durchführen”, hieß es in einer Mitteilung des chinesischen Handelsministeriums.