Kein "Alarm" im Frühwarnsystem gegen EU-Wahl-Beeinflussung

Der EU sind zur Europawahl noch keine groß angelegten Beeinflussungs- oder Manipulationsversuche gemeldet worden. In einem seit Mitte März genutzten Frühwarnsystem der Mitgliedstaaten und EU-Institutionen sei bisher kein europaweiter "Alarm" ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Die "heiße Phase" mit Blick auf die Europawahl vom 23. bis 26. Mai stehe allerdings noch bevor.

Die EU sei deshalb jetzt “besonders wachsam”, hieß es. Justizkommissarin Vera Jourova hatte am Montag nochmals eindringlich vor der Gefahr von Wahlmanipulation und Desinformationskampagnen durch Russland gewarnt. “Wir dürfen nicht zulassen, dass auch nur in einem Mitgliedstaat die Wahlergebnisse durch Manipulation verfälscht werden”, sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

“Nicht alle Vorgänge haben unbedingt direkten Bezug zur Europawahl”, sagte der Kommissionssprecher dazu. “Das ist nicht so plump. Es geht auch darum, das Vertrauen in das politische System an sich zu erschüttern oder zu untergraben, um Risse in der Gesellschaft auszuweiten oder zu verstärken.”