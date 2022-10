Kehlmanns Kammerspiel "Nebenan" enttäuscht am Burgtheater

Kehlmann, Brühl, ein Filmstoff auf der Burgtheater-Bühne - eine sichere Bank? Das mag sich Hausherr Martin Kušej gedacht haben, als er Daniel Kehlmann im Vorjahr damit beauftragt hat, seinen gemeinsam mit Daniel Brühl entwickelten Spielfilm "Nebenan" fürs Theater zu adaptieren. Das Ergebnis firmiert nun als Uraufführung und mit Florian Teichtmeister hat man einen prominenten Hauptdarsteller gefunden. Allein - Kušejs konventionelle Inszenierung dieses Kammerspiels enttäuscht.

Das beginnt schon beim Bühnenbild von Jessica Rockstroh, die ein originalgetreues, holzvertäfeltes Beisl auf die Vorderbühne geklotzt hat, das hier Kneipe heißt, weil die Handlung in Berlin belassen wurde. Er habe gute Erfahrungen mit kleineren Stücken auf der Vorbühne des Burgtheaters gemacht, hatte der Direktor vorab im APA-Interview unterstrichen. Das Stück sei sehr nahe an den Menschen dran, weit vorne am Zuschauerraum. "Mit einer totalen Top-Besetzung funktioniert das wunderbar", so Kušej. Wie sich am Samstagabend bei der Premiere gezeigt hat, helfen die besten Schauspieler nicht, wenn sie mit einem derart hermetischen Kammerspiel auf den großen Zuschauerraum treffen.