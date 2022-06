KEHA Bau erfüllt Träume

In Mäder entsteht eine kompakte Kleinwohnanlage in bester Wohngegend.

Bezugsfertig bis Ende 2023

Die Kleinwohnanlage Starkenfeld punktet mit optimaler Raumnutzung, großzügigen Privat- und Allgemeinflächen sowie umwelt- und zukunftsorientierter Infrastruktur. Auf 886m² Grundstücksfläche entsteht ein Neubau mit sechs Wohneinheiten – davon zwei Penthouse, drei Dreizimmer-Wohnungen und eine Vierzimmer-Gartenwohnung. Baustart ist im Sommer 2022 – bezugsfertig ist die Wohnanlage bis Ende 2023. Die Bauplanung erfolgt in Zusammenarbeit mit Architekt Dipl. Ing. Clemens Huber – Architekturbüro huber zt gmbh. Der barrierefreie Neubau wird in hochwertiger, massiver Bauweise errichtet. Ökologische Aspekte spielen dabei eine wichtige Rolle. So wird die Wohnanlage mit Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und extensiv begrüntem Dach ausgestattet. Die Anlage ist „e-mobility-ready“ mit einer Lademöglichkeit in jedem PKW-Unterstellplatz.