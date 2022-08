Keckeis fordert: "Mehr gemeinnützige Wohnungen"

AK-Direktor Rainer Keckeis hat am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über leerstehende Wohnungen im Land und die massive Teuerung nicht nur am Immobilien-Sektor gesprochen.

Vorarlberg hat den geringsten Anteil an gemeinnützigen Wohnungen, so Keckeis. „Wir brauchen mehr und günstigere Wohnungen. Es nützt nichts, wenn wir an leerstehenden Wohnungen herumdoktern“, fordert der AK-Direktor.

Auf die Teuerung angesprochen und das manche Unternehmen in diesem Windschatten ihre Preise erhöhen, meint Keckeis, hier sei die Wettbewerbsbehörde gefordert. Eine Übergewinnsteuer hält er für genau so sinnvoll wie eine Leerstandsabgabe. „Konzerne sollen ihre Steuern zahlen und dies soll an die Bevölkerung fließen“, sagt Keckeis. Einen Eingriff in den Markt, wie beispielsweise mit einem Spritpreisdeckel, hält er für zu komplex. „Ich plädiere dafür, dass der Staat sozial treffsicher zurückgibt“.