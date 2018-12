Kaup-Hasler setzt bei Kunsthalle Wien auf Dezentralisierung

Geht es nach der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Halser (SPÖ), stehen die Zeichen für die Kunsthalle Wien auf Absiedelung an den Stadtrand: Wie sind am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" sagte, sei das Nachdenken darüber ein Weg, "den man mit der neuen künstlerischen Leitung beschreiten wird müssen". Über die Qualität der 83 Einreichungen zeigte sie sich begeistert.

Derzeit gebe es ihrerseits Versuche im Hintergrund, innerhalb der Stadtregierung für eine Verlegung der Kunsthalle in einen der Außenbezirke zu werben. Es sei ihr wichtig, dass die kommende künstlerische Leitung ein “Interesse an urbanen Zusammenhängen und auch am Publikum hat”, erläutert die Stadträtin, die Anfang 2019 eine Entscheidung über die Nachfolge von Kunsthallen-Chef Nicolaus Schafhausen treffen wird. “Ein Haus, das sich wo anders befindet, muss viel mehr an Verführungsstrategien arbeiten und zeitgenössische Vermittlungsformate entwickeln, noch stärker als es jetzt schon der Fall ist”.