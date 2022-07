Kaum Radzustellerinnen - Zu viele Gefahren

Männlich, eher jung, nicht in einer Ausbildung: Das ist das Durchschnittsprofil eines Fahrradboten in Österreich, wie eine Umfrage unter rund 300 Zustellern zeigt. Die befragten Boten sind mit den Arbeitsbedingungen mehrheitlich eher zufrieden als unzufrieden, bei der Bezahlung ist es genau umgekehrt. Viele sehen sich aber mit gefährlichen Verkehrssituationen, erniedrigendem Verhalten, Beleidigungen, Drohungen oder unerwünschten sexuellen Annäherungsversuchen konfrontiert.

"Unter weiblichen Ridern ist der Anteil derer, die mit Beleidigungen (58 Prozent) und ungewollten Annäherungsversuchen (35 Prozent) konfrontiert waren, besonders hoch", heißt es in einer von der Arbeiterkammer Wien geförderten Befragung des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung. Die Ergebnisse würden zeigen, dass es sich bei Übergriffen, insbesondere auf Fahrerinnen, nicht um Einzelfälle, sondern um ein weit verbreitetes Problem handle. Das könne auch eine Erklärung sein, warum der Anteil an weiblichen Zustellern mit 15,5 Prozent ausgesprochen niedrig sei, so die Studienautoren.