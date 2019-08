Kaum namhafte Last-Minute-Wechsel in England

Die Transferfrist in der englischen Premier League ist am Donnerstag ohne besondere Überraschungen zu Ende gegangen. Bis 18.00 Uhr (MESZ) wurden bei den großen Topclubs nur wenige namhafte Neuzugänge vermeldet. Prominentester Abgang war der belgische Teamstürmer Romelu Lukaku, der wie erwartet von Manchester United zu Inter Mailand wechselte.

Arsenal verpflichtete kurz vor Transferschluss den Schotten Kieran Tierney. Die "Gunners" sollen für den 22-jährigen Verteidiger laut britischen Medien umgerechnet rund 27 Millionen Euro bezahlt haben. Kurz vorher hatten die Londoner den nigerianischen Angreifer Alex Iwobi für kolportierte 43 Mio. Euro an den Liga-Rivalen Everton abgegeben. Am Abend wurde zudem eine Bestätigung erwartet, dass Arsenal den brasilianischen Verteidiger David Luiz vom Lokalrivalen Chelsea unter Vertrag genommen hat.

In der Transfersaga um den vom FC Bayern umworbenen Leroy Sane gab es am Donnerstag keine Fortschritte. Manchester City bestätigte, dass sich der deutsche Teamspieler im Supercup gegen Liverpool am Kreuzband verletzt hat und in der kommenden Woche operiert werden soll. Ob sich der Eingriff auf einen möglichen Wechsel nach München auswirkt, war zunächst offen. Auch nach dem Ende der Transferfrist könnte der 23-Jährige die "Citizens" noch verlassen.